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Боррель повторил условия снятия санкций ЕС: прекращение репрессий, освобождение политзаключенных, новые выборы
Источник материала: Навiны
Европейский союз не отменит санкции в отношении белорусского режима, пока не прекратятся репрессии,
«Мы поддерживаем народ Беларуси и осуждаем все формы репрессий против белорусских граждан, — написал он в «Твиттере». — Санкции ЕС против пособников режима Лукашенко не будут отменены до тех пор, пока не прекратятся репрессии, не будут освобождены все политические заключенные и не будут проведены свободные и справедливые выборы».
Те же условия ЕС выдвигал и ранее.
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Боррель повторил условия снятия санкций ЕС: прекращение репрессий, освобождение политзаключенных, новые выборы
Европейский союз не отменит санкции в отношении белорусского режима, пока не прекратятся репрессии, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и...
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