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Боррель повторил условия снятия санкций ЕС: прекращение репрессий, освобождение политзаключенных, новые выборы

31.07.2021 12:55 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европейский союз не отменит санкции в отношении белорусского режима, пока не прекратятся репрессии, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Боррель повторил условия снятия санкций ЕС: прекращение репрессий, освобождение политзаключенных, новые выборы
Фото со страницы Жозепа Борреля в микроблоге

«Мы поддерживаем народ Беларуси и осуждаем все формы репрессий против белорусских граждан, — написал он в «Твиттере». — Санкции ЕС против пособников режима Лукашенко не будут отменены до тех пор, пока не прекратятся репрессии, не будут освобождены все политические заключенные и не будут проведены свободные и справедливые выборы».

Те же условия ЕС выдвигал и ранее.

 

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Европейский союз не отменит санкции в отношении белорусского режима, пока не прекратятся репрессии, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и...
 
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