Боррель повторил условия снятия санкций ЕС: прекращение репрессий, освобождение политзаключенных, новые выборы

Европейский союз не отменит санкции в отношении белорусского режима, пока не прекратятся репрессии, заявил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.



Фото со страницы Жозепа Борреля в микроблоге

«Мы поддерживаем народ Беларуси и осуждаем все формы репрессий против белорусских граждан, — написал он в «Твиттере». — Санкции ЕС против пособников режима Лукашенко не будут отменены до тех пор, пока не прекратятся репрессии, не будут освобождены все политические заключенные и не будут проведены свободные и справедливые выборы».

Те же условия ЕС выдвигал и ранее.

Читайте также: