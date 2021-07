У руху «За Свабоду» заблякавалі банкаўскія рахункі

Источник материала: Свабода

У грамадзкага руху «За Свабоду» заблякавалі банкаўскія рахункі. Гэта адбылося пасьля таго, я к у папярэднія дні сілавікі прыходзілі з ператрусамі ў офіс і ў кватэры, у прыватнасьці, да кіраўніка руху Юрася Губарэвіча.

«Я паспрабаваў правесьці чарговую аплату арэнды офісу, але вярнуўся дакумэнт з адзнакай, што перавод ануляваны са спасылкай на ўказ. Да гэтага часу Сьледчы камітэт так і на паведаміў нам, з чым зьвязаныя ўсе гэтыя дзеяньні ў дачыненьні руху», — распавёў кіраўнік арганізацыі.

