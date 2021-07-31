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Анна Бонд: «Литвинович спас жопу делегации. Должны на руках теперь носить»
Источник материала: Партизан
Ведущая Анна Бонд высказалась о первой золотой медали Беларуси на Олимпиаде в Токио.
Напомним,
«Иван спас жопу делегации. Должны на руках теперь носить», – написала Бонд в своем Instagram.
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Ведущая Анна Бонд высказалась о первой золотой медали Беларуси на Олимпиаде в Токио.
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