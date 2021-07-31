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Анна Бонд: «Литвинович спас жопу делегации. Должны на руках теперь носить»

31.07.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ведущая Анна Бонд высказалась о первой золотой медали Беларуси на Олимпиаде в Токио.



Напомним, пишет Трибуна, в прыжках на батуте среди мужчин золото завоевал Иван Литвинович, набрав 61,715 балла.

«Иван спас жопу делегации. Должны на руках теперь носить», – написала Бонд в своем Instagram.
 
 
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Ведущая Анна Бонд высказалась о первой золотой медали Беларуси на Олимпиаде в Токио.
 
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