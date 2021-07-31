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Правительство Беларуси разъяснило, где обязательна установка камер видеонаблюдения
Источник материала: Партизан
Премьер-министр Роман Головченко подписал документ, в котором прописано, где обязательно должны быть установлены камеры видеонаблюдения для общественной безопасности.
В том числе,
Другой критерий: место рекомендовано местными властями как локация для массовых мероприятий.
Также это транспортная инфраструктура: аэропорты, вокзалы, станции, стоянки, посадочные платформы, вестибюли, тоннели, пешеходные путепроводы. К ней же можно отнести участки дорог на въезде в Минск и другие города, объекты придорожного сервиса.
Кроме того, это магазины, общепит, дискотеки и ночные клубы, учреждения образования и здравоохранения, туристические объекты, физкультурно-спортивные сооружения с вместимостью 100 и более мест, гостиницы, общежития.
Среди критериев значится и то, что объект представляет повышенную техногенную и экологическую опасность, условно уязвим к диверсиям. В том числе это места, где хранят или используют радионуклидные источники 1-й и 2-й категорий по степени радиационной опасности.
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Премьер-министр Роман Головченко подписал документ, в котором прописано, где обязательно должны быть установлены камеры видеонаблюдения для общественной...
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