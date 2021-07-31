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Правительство Беларуси разъяснило, где обязательна установка камер видеонаблюдения

31.07.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Премьер-министр Роман Головченко подписал документ, в котором прописано, где обязательно должны быть установлены камеры видеонаблюдения для общественной безопасности.




В том числе, пишет Office Life, это общественные и административные здания (сооружения), зоны отдыха, парки, скверы, городские площади и бульвары, где одновременно могут находиться 100 и более человек.

Другой критерий: место рекомендовано местными властями как локация для массовых мероприятий.

Также это транспортная инфраструктура: аэропорты, вокзалы, станции, стоянки, посадочные платформы, вестибюли, тоннели, пешеходные путепроводы. К ней же можно отнести участки дорог на въезде в Минск и другие города, объекты придорожного сервиса.

Кроме того, это магазины, общепит, дискотеки и ночные клубы, учреждения образования и здравоохранения, туристические объекты, физкультурно-спортивные сооружения с вместимостью 100 и более мест, гостиницы, общежития.

Среди критериев значится и то, что объект представляет повышенную техногенную и экологическую опасность, условно уязвим к диверсиям. В том числе это места, где хранят или используют радионуклидные источники 1-й и 2-й категорий по степени радиационной опасности.
 
Теги: Минск
 
 
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Премьер-министр Роман Головченко подписал документ, в котором прописано, где обязательно должны быть установлены камеры видеонаблюдения для общественной...
 
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