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Международная федерация журналистов требует принять меры против Минска после признания «Белсата» экстремистским

31.07.2021 13:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Международная федерация журналистов призвала принять меры против Минска, после того как суд в Гомеле признал экстремистскими ресурсы польского телеканала «Белсат».


Источник фото: jourmos.com
 

Об этом говорится в опубликованном заявлении МФЖ.

«Суд в Гомеле 27 июля принял решение, что интернет-сайт и социальные сети независимого польского телеканала "Белсат" являются экстремистскими. МФЖ и ее член - Белорусская ассоциация журналистов призывает международное сообщество принять меры против репрессивной политики белорусского правительства против СМИ», - говорится в документе.

В свою очередь, пишет Политринг, генсек МФЖ Энтони Белланжер призвал международное сообщество осудить ситуацию в Беларуси.

«Каждый день власти там нарушают свободу СМИ и граждан в полной безнаказанности. МФЖ выражает полную солидарность со всеми белорусскими СМИ и организациями, которые сталкиваются с жесткими репрессиями», - пояснил он.

Ранее стало известно, что сайт издания «Белсат» и его соцсети были признаны в Беларуси экстремистскими на основании проверки, проведенной управлением ГУБОПиК МВД по Гомельской области.
 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Международная федерация журналистов призвала принять меры против Минска, после того как суд в Гомеле признал экстремистскими ресурсы польского телеканала...
 
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