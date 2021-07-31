Международная федерация журналистов требует принять меры против Минска после признания «Белсата» экстремистским

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Об этом говорится в опубликованном заявлении МФЖ.





«Суд в Гомеле 27 июля принял решение, что интернет-сайт и социальные сети независимого польского телеканала "Белсат" являются экстремистскими. МФЖ и ее член - Белорусская ассоциация журналистов призывает международное сообщество принять меры против репрессивной политики белорусского правительства против СМИ», - говорится в документе.





пишет Политринг, генсек МФЖ Энтони Белланжер призвал международное сообщество осудить ситуацию в Беларуси. В свою очередь,Политринг, генсек МФЖ Энтони Белланжер призвал международное сообщество осудить ситуацию в Беларуси.





«Каждый день власти там нарушают свободу СМИ и граждан в полной безнаказанности. МФЖ выражает полную солидарность со всеми белорусскими СМИ и организациями, которые сталкиваются с жесткими репрессиями», - пояснил он.





Ранее стало известно, что сайт издания «Белсат» и его соцсети были признаны в Беларуси экстремистскими на основании проверки, проведенной управлением ГУБОПиК МВД по Гомельской области.



