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«Это подло – судить втихаря». Максим Знак отреагировал на новость о закрытом суде стихами

31.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Известного адвоката будут судить в закрытом режиме. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.

«Это подло – судить втихаря». Максим Знак отреагировал на новость о закрытом суде стихами

Максим Знак. Фото Игоря Мелешко

На официальной странице Виктора Бабарико в Фейсбуке опубликовано стихотворение Максима Знака – его реакция на новость о закрытом суде, который начнется 4 августа.

 

Это подло – судить втихаря.

Низко. Стыдно. И неприлично.

Я публично призвал? К бунту? Я?

Обвините хотя бы публично.

 

Тайный сговор? С кем, как и когда?

Для чего тайный суд в другом доме?

Тайный суд – это ведь навсегда:

Ведь такое и в Лете не тонет.

 

Экстремистская группа? Враньё!

Разве что призрак «тройки» кровавый

И, скрывающий имя своё,

Эксперт в черном стыде балаклавы.

 

Напомним, Марию Колесникову и Максима Знака обвиняют по трем статьям Уголовного кодекса: ч. 3 статьи 361 (Призывы к действиям против нацбезопасности), ч. 1 ст. 357 (Заговор с целью захвата государственной власти неконституционным путем), ч. 1 ст. 361−1 (Создание экстремистского формирования и руководство им).

 
Теги: Новости
 
 
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Известного адвоката будут судить в закрытом режиме. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. Максим Знак. Фото Игоря Мелешко На официальной...
 
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