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Эксперт: выдавая белорусских граждан, Россия портит остатки своего имиджа
Источник материала: Навiны
По словам руководителя правовых программ Московской Хельсинкской группы Романа Киселева, выдавая белорусских граждан не смотря на
Почему Россия так себя ведет, непонятно, заметил правозащитник: «Возможно, Лукашенко на последней встрече с Путиным попросил выдавать всех «беглецов». А Путин не счел возможным отказать коллеге в такой малости. Отсюда все и пошло. Возможно, все развивается и по-иному сценарию. Но все же похоже, что некое предписание свыше есть».
В комментарии
Если говорить в более широких терминах, то Россия, несомненно, несет ответственность за неправовые экстрадиции, подчеркнул Киселев. С его точки зрения, это ставит под угрозу судьбы тысяч белорусов, которые проживают в России.
Представитель МХГ заявил, что в России «осели около полумиллиона белорусов. Учитывая масштаб репрессий, под ударом может оказаться любой из них».
«Конечно, Россия портит себе остатки имиджа, и не только в глазах международного сообщества, но и в глазах россиян и особенно белорусов. Граждане Беларуси все больше и больше убеждаются, что Россия им не друг», — подчеркнул правозащитник.
Европейский союз
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По словам руководителя правовых программ Московской Хельсинкской группы Романа Киселева, выдавая белорусских граждан не смотря на запрет ЕСПЧ
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