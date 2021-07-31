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«Ситуация близка к катастрофе». В Мозыре поступить на учителя можно с 10 баллами по ЦТ
Источник материала: Партизан
Мозырский педагогический университет объявил дополнительный набор. При этом в ВУЗ на бюджетную основу приглашают абитуриентов, которые набрали хотя бы минимальный порог баллов на ЦТ: 10 по языку, 10 по физике и 20 по математике.
«Ситуация близка к катастрофе». В Мозыре поступить на учителя можно с 10 баллами по ЦТ
Документы на бесплатное обучение принимают до 7 августа. Ещё есть семь бюджетных мест на учителей математики и информатики, 15 — биологии и химии.
«Если бы только Мозырский университет, это было бы полбеды. Но бюджетные места на педагогических профилях не заполнены во всех вузах — в Минске, Бресте, Гомеле, Могилеве, Витебске», — прокомментировал журналистам ситуацию известный репетитор, основатель образовательного центра «100 баллов» Евгений Ливянт.
Эксперт охарактеризовал ситуацию как «близкую к катастрофе». По его словам, на сегодняшний день в стране уже не хватает учителей.
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Мозырский педагогический университет объявил дополнительный набор. При этом в ВУЗ на бюджетную основу приглашают абитуриентов, которые набрали хотя бы...
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