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«Ситуация близка к катастрофе». В Мозыре поступить на учителя можно с 10 баллами по ЦТ





Документы на бесплатное обучение принимают до 7 августа. Ещё есть семь бюджетных мест на учителей математики и информатики, 15 — биологии и химии.





«Если бы только Мозырский университет, это было бы полбеды. Но бюджетные места на педагогических профилях не заполнены во всех вузах — в Минске, Бресте , Гомеле, Могилеве, Витебске», — прокомментировал журналистам ситуацию известный репетитор, основатель образовательного центра «100 баллов» Евгений Ливянт.





Эксперт охарактеризовал ситуацию как «близкую к катастрофе». По его словам, на сегодняшний день в стране уже не хватает учителей.