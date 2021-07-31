Сеть «Табакерка» расширяется









пишет Office Life. В недавнем прошлом их было 1052. Для сравнения: у ближайшего конкурента по охвату — государственной «Белсоюзпечати» —1023 точки,Office Life. В недавнем прошлом их было 1052.





«Табакерка» — это проект компании «Энерго-Оил». До недавнего времени она была аффилирована с Алексеем Олексиным. После наложения на него персональных санкций ЕС, а также введения секторальных санкций пока неизвестно, остается компания в его собственности или же она продана, как МТБанк.