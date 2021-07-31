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Сеть «Табакерка» расширяется

31.07.2021 14:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сеть «Табакерка» с начала лета 2021 года подала в Торговый реестр данные об 11 новых киосках. Общее число точек достигло 2969.



Для сравнения: у ближайшего конкурента по охвату — государственной «Белсоюзпечати» —1023 точки, пишет Office Life.  В недавнем прошлом их было 1052.

«Табакерка» — это проект компании «Энерго-Оил». До недавнего времени она была аффилирована с Алексеем Олексиным. После наложения на него персональных санкций ЕС, а также введения секторальных санкций пока неизвестно, остается компания в его собственности или же она продана, как МТБанк.
 
 
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Сеть «Табакерка» с начала лета 2021 года подала в Торговый реестр данные об 11 новых киосках. Общее число точек достигло 2969.
 
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