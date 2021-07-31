По требованию прокуратуры в Бресте ликвидировали еще четыре учреждения









Администрации Ленинского и Московского районов города Бреста приняли решения о ликвидации просветительского социально-информационного учреждения «РАВЕНСТВОиСПРАВЕДЛИВОСТЬ», культурно-просветительского учреждения «Брестский Аазис», культурно-просветительского учреждения «ЕВРОПЕЙСКАЯ БРАМА» и информационно-консалтингового учреждения «Агентство Пропус».





пишет 1reg.by, было установлено, что от имени учреждения «Агентство Пропус» фактически «готовились и реализовывались противоправные действия, в том числе массовые беспорядки, иные экстремистские проявления в отношении Беларуси, публиковались призывы к введению санкций и экономическому давлению на страну, иным шагам во вред национальной безопасности». Как сообщили в областной прокуратуре,1reg.by, было установлено, что от имени учреждения «Агентство Пропус» фактически «готовились и реализовывались противоправные действия, в том числе массовые беспорядки, иные экстремистские проявления в отношении Беларуси, публиковались призывы к введению санкций и экономическому давлению на страну, иным шагам во вред национальной безопасности».





Что касается учреждения «Брестский Аазис», то оно проводило мероприятия во взаимодействии с информационно-консалтинговым учреждением «Агентство регионального развития «Дзедзич» (ликвидировано решением администрации Ленинского района города Бреста от 2 июля 2021 года), а также гражданами, в отношении которых прокуратура города уже приняла меры реагирования.





«Они занимались деятельностью, которая вела к повышению напряженности в обществе, способствовала созданию атмосферы недоверия к компетентным государственным органам, побуждала к агрессии», – считают в надзорном ведомстве.





Там также отметили, что аналогичные нарушения выявлены в деятельности остальных ликвидированных учреждений.