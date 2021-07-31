ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Мнение: Беларусь похожа на Папуа – Новую Гвинею, где охотятся на ведьм

31.07.2021 14:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Пишет известный украинский журналист Илья Цимбалюк.

Мнение: Беларусь похожа на Папуа – Новую Гвинею, где охотятся на ведьм
В Папуа – Новой Гвинее в последнее время началась охота на ведьм. В прямом смысле – людей пытают и убивают лишь по слову местного знахаря. Корона повредила мозги.

К чему я это? Очень похоже на другую страну – Беларусь. Там тоже ищут ведьм по команде верховного знахаря-пахаря. Только это происходит не в Африке, родине жестоких культов, а прямо у нас под носом. В то время, как президент Лукашенко пишет новую конституцию, чтобы хоть как-то подвести ситуацию под демократические нормы – где-то мы это уже видели вот прям недавно, да? – его последний свободный политический оппонент гастролирует по США. Тихановская просит у Америки денег, поддержи и новых санкций для президента Беларуси.

Лукашенко в ответ на это запрещает и сажает с еще большим рвением и сокращает свои посольства в ЕС – дипломатия вредна государству, считает Батька. Ну и правильно, лучше дружить с тем, кто дает тебе деньги, – с Путиным. У последнего тоже почти не осталось ни одного оппонента в пределах границ России, и почти все СМИ пишут по одной методичке.

Жаль, что ни сама Тихановская, ни США, ни Евросоюз с их санкциями никак не могут повлиять на ситуацию в Беларуси, потому что все действия извне здесь бесполезны, а при фактическом обеспечении режима Лукашенко Россией – бесполезны вдвойне. Никто не хочет ссориться с ядерной кнопкой.

И для Украины это еще один сигнал: сменяемость власти, демократические выборы, права человека, прозрачные суды – все это не прихоти Евросоюза, за исполнение которых нам дадут очередной транш, это таблетки от средневековья, в котором нам уже совершенно нечего делать.

Роман Цимбалюк / Facebook
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пишет известный украинский журналист Илья Цимбалюк.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Это подло – судить втихаря». Максим Знак отреагировал на новость о закрытом суде стихами
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by