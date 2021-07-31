Иван Литвинович из Беларуси стал чемпионом Олимпиады в прыжках на батуте

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский спортсмен Иван Литвинович стал чемпионом Олимпиады в Токио в прыжках на батуте, передает телеканал «МИР 24». В финале 20-летний спортсмен набрал победные 61,715 балла. Золото Литвиновича стало первой медалью сборной Беларуси на Играх.

Ивану месяц назад исполнилось 20 лет. Он рассказывал, что научился и ходить, и прыгать на батуте одновременно еще в год. С пяти лет спортсмен занимался акробатикой в родной Вилейке.

«Я безумно рад своей первой олимпийской медали, что у Беларуси на этих Играх появилась первая медаль и что в нашем виде спорта золото. Я посвящаю эту медаль своей бабушке. Я доволен результатом», – отметил олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Иван Литвинович.

«Очень рада, что наша команда по прыжкам на батуте принесла нашей стране золотую медаль. Мы дали толчок для наших других спортсменов равняться на нас, ничего не бояться и смело идти к победе», – отметила главный тренер национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте Ольга Власова.

Президент республики Александр Лукашенко поздравил спортсмена с победой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Серебро в прыжках на батуте завоевал китаец Дун Дун (61,235 балла), бронзу – Дилан Шмидт из Новой Зеландии (60,675).