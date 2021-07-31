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Иван Литвинович из Беларуси стал чемпионом Олимпиады в прыжках на батуте
31.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский спортсмен Иван Литвинович стал чемпионом Олимпиады в Токио в прыжках на батуте, передает телеканал «МИР 24». В финале 20-летний спортсмен набрал победные 61,715 балла. Золото Литвиновича стало первой медалью сборной Беларуси на Играх.
Ивану месяц назад исполнилось 20 лет. Он рассказывал, что научился и ходить, и прыгать на батуте одновременно еще в год. С пяти лет спортсмен занимался акробатикой в родной Вилейке.
«Очень рада, что наша команда по прыжкам на батуте принесла нашей стране золотую медаль. Мы дали толчок для наших других спортсменов равняться на нас, ничего не бояться и смело идти к победе», – отметила главный тренер национальной команды Республики Беларусь по прыжкам на батуте Ольга Власова.
Президент республики Александр Лукашенко поздравил спортсмена с победой, сообщает
Серебро в прыжках на батуте завоевал китаец Дун Дун (61,235 балла), бронзу – Дилан Шмидт из Новой Зеландии (60,675).
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Это первая медаль белорусской сборной на Играх в Токио.
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