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«Равняться на нас и не бояться ничего». Эмоции тренера, команда которого принесла первое золото Беларуси в Токио

31.07.2021 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Помимо Ивана Литвиновича в финале выступал и наш Владислав Гончаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чемпион Рио-2016 в Токио стал четвертым. Эмоциями после выступления своих подопечных поделилась с болельщиками главный тренер национальной сборной по прыжкам на батуте.

Олимпиада в Токио. Батутист Иван Литвинович принес Беларуси первое золото

«Равняться на нас и не бояться ничего». Эмоции тренера, команда которого принесла первое золото Беларуси в Токио

Ольга Власова, главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте:
Очень рада, что наша команда по прыжкам на батуте принесла нашей стране золотую медаль. И мы дали какой-то толчок для наших других спортсменов. Равняться на нас и не бояться ничего, смело идти к победе. Также хочется сказать: внутри себя я понимала, что мы можем претендовать на две медали. Очень жаль, что судьи оценили Влада на ступеньку меньше. Я считаю, что бронзовая медаль была его.

 
 
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Новости Беларуси. Помимо Ивана Литвиновича в финале выступал и наш Владислав Гончаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чемпион Рио-2016 в Токио стал...
 
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