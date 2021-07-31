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«Равняться на нас и не бояться ничего». Эмоции тренера, команда которого принесла первое золото Беларуси в Токио
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Помимо Ивана Литвиновича в финале выступал и наш Владислав Гончаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чемпион Рио-2016 в Токио стал четвертым. Эмоциями после выступления своих подопечных поделилась с болельщиками главный тренер национальной сборной по прыжкам на батуте.
Ольга Власова, главный тренер национальной команды Беларуси по прыжкам на батуте:
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«Равняться на нас и не бояться ничего». Эмоции тренера, команда которого принесла первое золото Беларуси в Токио
Новости Беларуси. Помимо Ивана Литвиновича в финале выступал и наш Владислав Гончаров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Чемпион Рио-2016 в Токио стал...
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