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​Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных

31.07.2021 14:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион.

​Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных

Иван Литвинович заявил о себе в конце 2019 года, когда здесь же, в Токио, на чемпионате мира, будучи 18-летним юношей, сумел подняться на вторую ступеньку пьедестала и завоевать олимпийскую лицензию. И вот он – ошеломляющий успех.

​Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных

С завоеванием золотой медали на Олимпиаде батутиста Ивана Литвиновича поздравил Президент Беларуси.

​Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Эта награда – особенная, первая для белорусской команды в Токио. В соперничестве с самыми сильными атлетами планеты ты продемонстрировал великолепное мастерство, удивительную силу духа и волю к победе. Доказал, что сегодня тебе нет равных.

​Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных

Александр Лукашенко поздравил с этим триумфом и тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой. «Вашими победами гордятся белорусы», – подчеркнул Президент.

​Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных

Глава государства пожелал спортсмену крепкого здоровья, благополучия и новых достижений. Также с победой Ивана Литвиновича поздравил Президент НОК Беларуси. Виктор Лукашенко подчеркнул, что победное выступление оправдало ожидания тренеров и, конечно, белорусских болельщиков, подтвердив высокий уровень отечественной школы прыжков на батуте.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван...
 
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