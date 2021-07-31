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Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион.
Иван Литвинович заявил о себе в конце 2019 года, когда здесь же, в Токио, на чемпионате мира, будучи 18-летним юношей, сумел подняться на вторую ступеньку пьедестала и завоевать олимпийскую лицензию. И вот он – ошеломляющий успех.
С завоеванием золотой медали на Олимпиаде батутиста Ивана Литвиновича поздравил Президент Беларуси.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Александр Лукашенко поздравил с этим триумфом и тренерский штаб во главе с Ольгой Власовой. «Вашими победами гордятся белорусы», – подчеркнул Президент.
Глава государства пожелал спортсмену крепкого здоровья, благополучия и новых достижений. Также с победой Ивана Литвиновича поздравил Президент НОК Беларуси. Виктор Лукашенко подчеркнул, что победное выступление оправдало ожидания тренеров и, конечно, белорусских болельщиков, подтвердив высокий уровень отечественной школы прыжков на батуте.
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Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных
Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван...
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