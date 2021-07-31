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Количество занятых в экономике упало до исторического минимума
Источник материала: Партизан
В июне количество занятых составило 4 млн 267,6 тыс. человек.
Фото obukhovich.by
Об этом
При этом за январь-июнь 2021-го число работающих сократилось на 42,2 тысячи человек
За 10 лет, с июня 2011 по июнь 2021 года, количество занятых в экономике уменьшилось почти на 400 тыс. человек.
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В июне количество занятых составило 4 млн 267,6 тыс. человек.
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