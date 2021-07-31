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Джокович отказался играть за бронзу на Олимпиаде

31.07.2021 15:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сербский теннисист Новак Джокович отказался играть в матче за бронзовые награды в миксте на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте соревнований.

Фото: Reuters

Спортсмен в паре с Ниной Стоянович должен был побороться за медали против австралийцев Эшли Барти и Джона Пирса. Таким образом, пишет Лента.Ру, бронза автоматически досталась соперникам сербов.

Джокович остался без медали также и в одиночном разряде Олимпиады. В полуфинале он проиграл немцу Александру Звереву, а в матче за бронзу — испанцу Пабло Каррене Бусте. Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:7(4), 6:3 в пользу испанца.

В финале одиночного разряда Зверев сыграет против россиянина Карена Хачанова. В миксте российские теннисисты гарантировали себе золотые и серебряные медали: Елена Веснина в паре с Асланом Карацевым поборются против Анастасии Павлюченковой и Андрея Рублева.
 
 
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Сербский теннисист Новак Джокович отказался играть в матче за бронзовые награды в миксте на Олимпийских играх в Токио. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте...
 
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