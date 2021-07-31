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«Надеюсь, у вас тоже всё получится». Иван Литвинович посвятил золотую медаль Олимпиады бабушке

31.07.2021 15:07 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион.

Иван родом из небольшой Вилейки, а в зал акробатики впервые попал в возрасте двух месяцев. Его мама – тренер, и она всегда брала сына с собой на занятия. Упорный труд, мастерство и высокий класс позволили спортсмену быть чемпионом.

«Надеюсь, у вас тоже всё получится». Иван Литвинович посвятил золотую медаль Олимпиады бабушке

Утром 31 июля в квалификации он выходил 10-м среди 16 спортсменов и с высоким показателем пробился в финал. В нем спортсмен вышел последним на старт. Казалось, все медали уже забронированы, но после выступления Ивана весь мир вздрогнул. В заключительной попытке воспитанник вилейской СДЮШОР показал лучший результат – 61,715 балла. Он четко выполнил трюки на батуте посредством использования упругой деформации опоры и выполнения серии высоких сложнокоординационных прыжков. Свою победу чемпион посвятил бабушке.

«Надеюсь, у вас тоже всё получится». Иван Литвинович посвятил золотую медаль Олимпиады бабушке

Иван Литвинович, олимпийский чемпион в прыжках на батуте:
Я безумно рад своей первой олимпийской медали и тому, что у Беларуси это первая медаль, и в нашем виде спорта, золотая. Я посвящаю эту медаль своей бабушке, я доволен результатом, надеюсь, у вас тоже все получится.

 
 
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Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван...
 
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