Водолажская: «Образование не может строиться на подчинении линии партии»

Источник материала: Салiдарнасць

Александр Лукашенко заявил, что хочет завершить реформы в сфере образования до начала следующего учебного года. В планах «перелопатить все: начиная от учебника и заканчивая учебным процессом, участниками этих процессов». «Филин» обсудил реформы в беларуском образовании с координатором Летучего университета





— Беларуская система образования безусловно жаждет реформ, которые были отложены еще с начала 90-ых. Поэтому сегодня без довольно радикального реформирования очень сложно представить развитие образования и тех функций, которые оно должно выполнять в социуме: воспроизводство самого общества, экономические и социальные задачи, а также человеческие и гуманитарные вопросы.

Но все, что перечисляет Лукашенко, не имеет отношения к реформам. Потому что «перелопатить, подправить тестирование» и так далее делается

в подходе, который существовал и раньше, а именно — приспособление образования под решение иных задач. Сегодня — под контроль над обществом.

Звучат какие-то абсолютно пустые слова властей по поводу конкурентоспособности. Мы понимаем, что нормальное и хорошее образование — это правильно устроенная образовательная среда. А образовательная среда — это то, как работают учреждения образования, как устроено управление, какая атмосфера царит в этой среде.

На сегодняшний день нам нужна децентрализация и деидеологизация образования, многообразие форм, экспериментирование с содержанием и методами, контроль качества образования. Но об этом речи не идет. Речь идет о «чистке» и придумывании каких-то критериев.

Собеседница «Филина» говорит, что возможные изменения ведут образование не к реформам, а к консервации той системы, которая есть сегодня:

— В так называемых «уроках патриотизма» не только нет смысла, а скорее есть негативный, отрицательный эффект. И без этих уроков беларуская система образования очень политизирована. Фактически, все содержание и построение образования так или иначе подчинено все той же политической задаче контроля.

У нас очень высокая централизация, бюрократизация. А когда туда добавляется еще капля «патриотизма», это означает, что станет еще меньше свободы мысли, критического мышления и больше контроля над тем, что думают и говорят люди. Это только снижает все возможности образования. Современное образование не может строиться на подчинении линии партии, в данном случае линии режима.

Все делается в сторону регресса. В предыдущие годы были минимальные позитивные шаги и то, не благодаря, а вопреки: разнообразие форм, частные школы, IT-образование. Они не были кардинальными, но хотя бы показывали, куда можно двигаться. Сейчас это все сметено в сторону порядка, контроля и дисциплины, — заключает собеседница.