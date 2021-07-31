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«Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван Литвинович – наш чемпион.
С особым трепетом восприняли победу Ивана Литвиновича в Витебске, где он тренировался 5 лет. В центре по прыжкам на батуте болеть за наших собрались во время трансляции, несмотря на ранний час.
От экрана не отводили глаз и следили за каждым моментом как будущие чемпионы, воспитанники центра по прыжкам на батуте, так и руководство. Конечно же, победный прыжок «чемпиона высоты» – именно так называют Ивана Литвиновича.
Переполняют эмоции, честно говоря. Очень.
Переживали сильно за них.
Когда смотрели, был волнительный один момент, очень было волнительно. Он сделал, мы рады!
Владимир Терентьев, председатель Витебской областной федерации прыжков на батуте:
По традиции олимпийские чемпионы определяют детско-юношеские спортивные школы, которые получат спонсорскую помощь от Президентского спортивного клуба. Известно, что Иван Литвинович сделал «Олимпийский выбор». С его легкой руки на поддержку может рассчитывать Витебская ДЮШОР № 1.
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«Тут даже нечего обсуждать. Мы самые лучшие». Посмотрите, как восприняли победу Ивана Литвиновича в школе, где он тренировался
Новости Беларуси. Белорусское золото Олимпиады в Токио. Этот день навсегда войдет в историю нашего спорта. 31 июля зажглось новое имя в мировом батуте. Итак, Иван...
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