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Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл в телефонном разговоре обсудили межконфессиональные отношения
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Поздно вечером 30 июля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В центре внимания была ситуация в Беларуси и России. Акцент был сделан на тематике межконфессиональных отношений. И, конечно, собеседники обсудили положение дел в Церкви в целом.
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Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл в телефонном разговоре обсудили межконфессиональные отношения
Новости Беларуси. Поздно вечером 30 июля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе...
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