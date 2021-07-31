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​Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл в телефонном разговоре обсудили межконфессиональные отношения

31.07.2021 15:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Поздно вечером 30 июля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

​Александр Лукашенко и Патриарх Кирилл в телефонном разговоре обсудили межконфессиональные отношения

В центре внимания была ситуация в Беларуси и России. Акцент был сделан на тематике межконфессиональных отношений. И, конечно, собеседники обсудили положение дел в Церкви в целом.

 
 
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Новости Беларуси. Поздно вечером 30 июля состоялся телефонный разговор Президента Беларуси с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом, сообщили в программе...
 
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