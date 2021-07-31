ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Политолог: встреча с Байденом — прорыв и вершина дипломатических усилий команды Тихановской

31.07.2021 15:33 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров считает прорывом и вершиной дипломатических усилий команды Светланы Тихановской ее встречу с президентом США Джо Байденом.

Политолог: встреча с Байденом — прорыв и вершина дипломатических усилий команды Тихановской

«Тихановская встречалась со многими лидерами западных демократий, и в этом наборе напрашивался лидер самого сильного государства западного мира», — сказал эксперт DW.

Он указывает на то, что об этой встрече говорили еще с момента предвыборной гонки в США в заявлении тогда еще кандидата Джо Байдена о поддержке Беларуси, а затем — в беседах о том, что Светлану Тихановскую, возможно, пригласят на инаугурацию Байдена.

Егоров видит в этом событии символическое значение и для американской стороны, поскольку таким образом США сигнализируют всему миру о своих ценностях. Однако сенсаций и быстрых практических решений политолог с ним не связывает.

«До этого лидер белорусской оппозиции встречалась и с главам других западных государств. После чего мы не видели драматически резких изменений и новых ходов в политике западных стран в отношении Беларуси или их позиции в отношении России к Беларуси», — отметил политолог.

Хотя не исключает, что встреча будет способствовать помощи гражданскому обществу и политической оппозиции в Беларуси.

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров считает прорывом и вершиной дипломатических усилий команды Светланы Тихановской ее встречу с...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дваіх жлобінцаў асудзілі да «хатняй хіміі» за пратэсты 9 жніўня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by