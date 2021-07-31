Политолог: встреча с Байденом — прорыв и вершина дипломатических усилий команды Тихановской

Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров считает прорывом и вершиной дипломатических усилий команды Светланы Тихановской ее встречу с президентом США Джо Байденом.





«Тихановская встречалась со многими лидерами западных демократий, и в этом наборе напрашивался лидер самого сильного государства западного мира», — сказал эксперт DW .

Он указывает на то, что об этой встрече говорили еще с момента предвыборной гонки в США в заявлении тогда еще кандидата Джо Байдена о поддержке Беларуси, а затем — в беседах о том, что Светлану Тихановскую, возможно, пригласят на инаугурацию Байдена.

Егоров видит в этом событии символическое значение и для американской стороны, поскольку таким образом США сигнализируют всему миру о своих ценностях. Однако сенсаций и быстрых практических решений политолог с ним не связывает.

«До этого лидер белорусской оппозиции встречалась и с главам других западных государств. После чего мы не видели драматически резких изменений и новых ходов в политике западных стран в отношении Беларуси или их позиции в отношении России к Беларуси», — отметил политолог.

Хотя не исключает, что встреча будет способствовать помощи гражданскому обществу и политической оппозиции в Беларуси.

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