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Минчанин стал фигурантом уголовного дела за оскорбления в интернете представителей власти

31.07.2021 15:39 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минчанин стал фигурантом уголовного дела за размещенные в интернете оскорбления представителей власти. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

"Продолжается работа по выявлению тех, кто в интернете оставляет негативные комментарии в адрес представителей власти, госорганов и сотрудников правоохранительных органов. На днях неработающий 26-летний житель столицы признался оперативникам управления ГУБОПиК по Минской области в авторстве таких постов", - рассказали в МВД.

Как отмечается, в начале года он стал участником деструктивного Telegram-канала. В нем под снимками должностных лиц были опубликованы оскорбительные высказывания в их адрес. Под воздействием отрицательных комментариев, в том числе относительно случая с участием работника прокуратуры, пользователь мессенджера также начал писать негативные отзывы. У молодого человека обнаружили дома незарегистрированную символику. Кроме того, он участвовал в прошлогодних протестах.

Следователи дали правовую оценку действиям минчанина и возбудили уголовное дело за оскорбление представителя власти.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Как отмечается, в начале года минчанин стал участником деструктивного Telegram-канала. В нем под снимками должностных лиц были опубликованы оскорбительные...
 
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