Житель белорусской деревни погиб при чистке бассейна

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В СК поясняют, что мужчина использовал специальный пылесос, который подключил с помощью самодельного удлинителя к электрощитку. Во время работы перегорел провод. Мужчина хотел его починить и погиб от удара током. Ему было 38 лет.





По факту гибели проводится проверка, назначены экспертизы.







