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Житель белорусской деревни погиб при чистке бассейна

31.07.2021 16:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Как сообщает Следственный комитет Беларуси, в деревне Лужки Смолевичского района погиб местный житель во время чистки бассейна.


Фото: Следственный комитет

В СК поясняют, что мужчина использовал специальный пылесос, который подключил с помощью самодельного удлинителя к электрощитку. Во время работы перегорел провод. Мужчина хотел его починить и погиб от удара током. Ему было 38 лет.

По факту гибели проводится проверка, назначены экспертизы.
 
 
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Как сообщает Следственный комитет Беларуси, в деревне Лужки Смолевичского района погиб местный житель во время чистки бассейна.
 
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