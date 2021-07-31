Жители Турции стали свидетелями падения метеорита

Источник материала: ОНТ

В турецком Измире местные жители стали свидетелями редкого небесного явления – падения метеорита. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местное издание «Сабах».

Там рассказали, что метеорит упал глубокой ночью. Зрелище было завораживающим – небесное тело ярко вспыхивало на фоне темного неба. Ставшие свидетелями произошедшего активно выкладывали фото и видео в соцсети.

Небесное явление произошло на фоне бушующих в стране лесных пожаров. О разрушениях и пострадавших пока ничего не сообщается.

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