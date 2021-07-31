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В России поезд столкнулся с грузовиком, погиб водитель
Источник материала: ОНТ
В Калужской области (Россия) поезд Адлер-Москва столкнулся с грузовиком-цементовозом, водитель которого в результате аварии погиб. Об этом
Уточняется, что в результате произошедшего незначительные травмы получили два человека. Также известно о сходе трех колесных пар локомотива.
По предварительным сведениям, причиной ДТП стало нарушений правил водителем цементовоза.
Фото: МЧС России
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В Калужской области (Россия) поезд Адлер-Москва столкнулся с грузовиком-цементовозом, водитель которого в результате аварии погиб. Об этом информирует РИА...
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