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В России поезд столкнулся с грузовиком, погиб водитель

31.07.2021 16:13 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В России поезд столкнулся с грузовиком, погиб водитель

В Калужской области (Россия) поезд Адлер-Москва столкнулся с грузовиком-цементовозом, водитель которого в результате аварии погиб. Об этом информирует РИА «Новости».

Уточняется, что в результате произошедшего незначительные травмы получили два человека. Также известно о сходе трех колесных пар локомотива.

По предварительным сведениям, причиной ДТП стало нарушений правил водителем цементовоза.

Фото: МЧС России

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В Калужской области (Россия) поезд Адлер-Москва столкнулся с грузовиком-цементовозом, водитель которого в результате аварии погиб. Об этом информирует РИА...
 
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