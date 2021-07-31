Британские трубочисты нашли письмо Санта-Клаусу, застрявшее в дымоходе в 1961 году. Его автор все равно получил желаемые подарки

Источник материала: ОНТ

В Уэркопе (Англия) трубочисты обнаружили в дымоходе письмо, написанное Санта-Клаусу в 1961 году. С помощью соцсетей был найден автор послания – Роберт Крэмптон из графства Суррей. На историю обращает внимание BBC.

65-летний мужчина рассказал, что послание под его диктовку записывал отец. Тогда Роберту было 5 лет, и он просил у Санта-Клауса в подарок «ружье, ковбойский костюм, шляпу и все такое».

Застрявшее в дымоходе письмо не дошло до адресата, но, несмотря на это, Крэмптон свои подарки получил – похожий на ковбойский пистолет и значок шерифа. Интересно, что мечта ребенка воплотилась и во взрослой жизни – Роберт 30 лет проработал в полиции.

Фото: Pixabay

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