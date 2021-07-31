Гигантский астероид летит к Земле: он максимально приблизится к планете 31 июля

Источник материала: ОНТ

31 июля к Земле максимально приблизится гигантский астероид 2019 YM6. Об этом со ссылкой на NASA информирует Daily Star.

В диаметре астероид достигает 230 метров. Он при этом движется со скоростью около 48,5 тысяч км/ч. Космическое тело максимально приблизится к Земле уже сегодня, 31 июля. Расстояние составит порядка 6,87 млн км.

По сведениям NASA, угрозы для нашей планеты, несмотря на скорость приближения и габариты, астероид не несет.

Фото: Pixabay

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