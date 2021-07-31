Подросток погиб под колесами иномарки в Гродно

Источник материала: ОНТ

Гродно" class="one-news__figure-img">

30 июля поздно вечером в Гродно 24-летний мужчина за рулем «Мерседеса» наехал на 15-летнего подростка, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. Юноша от полученных травм скончался на месте. Об этом информирует ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

По предварительным сведениям, компания подростков пересекала проезжую часть в неположенном месте. Погибший парень бежал последним.

Уточняется, что пытавшийся избежать аварии водитель переехал через разделительную полосу и снес ограждения, остановившись на встречной полосе.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома

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