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Подросток погиб под колесами иномарки в Гродно
Источник материала: ОНТГродно" class="one-news__figure-img">
30 июля поздно вечером в Гродно 24-летний мужчина за рулем «Мерседеса» наехал на 15-летнего подростка, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. Юноша от полученных травм скончался на месте. Об этом
По предварительным сведениям, компания подростков пересекала проезжую часть в неположенном месте. Погибший парень бежал последним.
Уточняется, что пытавшийся избежать аварии водитель переехал через разделительную полосу и снес ограждения, остановившись на встречной полосе.
Возбуждено уголовное дело.
Фото: ГАИ УВД Гродненского облисполкома
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30 июля поздно вечером в Гродно 24-летний мужчина за рулем «Мерседеса» наехал на 15-летнего подростка, перебегавшего дорогу вне пешеходного перехода. Юноша от...
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