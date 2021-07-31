ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Синоптики объявили на воскресенье желтый уровень опасности. Ожидается до +32 °C

31.07.2021 16:35 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Синоптики объявили на воскресенье желтый уровень опасности. Ожидается до +32 °C
Фото: pixabay.com
Синоптики объявили на воскресенье, 1 августа, желтый уровень опасности. Как прогнозирует Белгидромет, в некоторых регионах воздух прогреется до +32 °С. Возможны кратковременные дожди.

Прогнозируется, что 1 августа днем по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32 °С.

По всей стране ожидается переменная облачность, возможны кратковременный дождь, грозы. Однако в большинстве регионов вероятность осадков — 30−40%. Прогнозируется переменный ветер, 3−8 м/с.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По всей стране ожидается переменная облачность, возможны кратковременный дождь, грозы.
 
Новости дня
Новости разные
 
Они сажают картофель, стреляя из рогатки, и доят коров, поднимая их над землёй. Почему Малые Автюки сравнивают с Одессой?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by