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Синоптики объявили на воскресенье желтый уровень опасности. Ожидается до +32 °C
Источник материала: UDF
Фото: pixabay.com
Прогнозируется, что 1 августа днем по юго-востоку республики максимальная температура воздуха достигнет +30 +32 °С.
По всей стране ожидается переменная облачность, возможны кратковременный дождь, грозы. Однако в большинстве регионов вероятность осадков — 30−40%. Прогнозируется переменный ветер, 3−8 м/с.
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По всей стране ожидается переменная облачность, возможны кратковременный дождь, грозы.
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