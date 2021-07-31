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Они сажают картофель, стреляя из рогатки, и доят коров, поднимая их над землёй. Почему Малые Автюки сравнивают с Одессой?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Они сажают картофель, стреляя клубнями в землю из рогатки, точат ножи, бегая за жерновами, и доят коров, приподнимая их над землей. Особые белорусы, автюковцы, в очередной раз собрали гостей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Калинковичском районе проходит 10-й юбилейный фестиваль народного юмора. Белорусские Автюки нередко сравнивают с украинской Одессой или болгарским Габрово. За четверть века своей истории фестиваль стал юмористическим брендом страны.
В прежние годы конкурсная программа собирала до полутысячи участников из разных стран. В 2021 году свои условия диктует COVID-19 – праздник проходит практически в домашней атмосфере. Однако на отношение к жизни самих автюковцев это никак не сказалось.
Владимир Липский, председатель жюри фестиваля «Автюки-2021»:
Федор Фоминок, гость фестиваля «Автюки-2021»:
В столице белорусского юмора, Малых Автюках, появилась новая достопримечательность – свой собственный Экскалибур с местным колоритом. Застрявшая в огромном валуне пила тоже о том, что любое сложное дело по плечу, если взяться вместе.
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Они сажают картофель, стреляя из рогатки, и доят коров, поднимая их над землёй. Почему Малые Автюки сравнивают с Одессой?
Новости Беларуси. Они сажают картофель, стреляя клубнями в землю из рогатки, точат ножи, бегая за жерновами, и доят коров, приподнимая их над землей. Особые белорусы,...
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