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«Это рвёт душу». Чем может поразить скульптура плачущего ангела на «Острове слёз» в Минске?

31.07.2021 16:37 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Символ трагедии, которая не должна повториться. 25-летие со дня открытия мемориального комплекса на «Острове слез» отметили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Это рвёт душу». Чем может поразить скульптура плачущего ангела на «Острове слёз» в Минске?

3 августа у уникального проекта будет юбилей. Инициаторами возведения мемориала стали семьи погибших, а также участники военных действий в Афганистане, уволенные в запас. Чтобы на строительство памятника воинам-афганцам выделили деньги, позаботился лично тогда недавно избранный Президент.

«Это рвёт душу». Чем может поразить скульптура плачущего ангела на «Острове слёз» в Минске?

Новое поколение белорусов 31 июля почтило память героев. После той страшной войны в свинцовых гробах вернулись к матерям и женам около 800 человек, 12 пропали без вести.

Игорь Луцкий на юбилее открытия памятника воинам-интернационалистам: «Мы должны отстаивать свою память»

«Это рвёт душу». Чем может поразить скульптура плачущего ангела на «Острове слёз» в Минске?

Юрий Караба, председатель Совета Брестской областной организации воинов-интернационалистов:
Очень многие делегации к нам приезжают российские, и приводим сюда. Впечатления, конечно, мощные производят. Даже маленькая скульптура плачущего ангела, была дождливая погода, в ладошки у него слезы капали, поэтому это рвет душу.

Сегодня «Остров слез» – традиционное место встреч ветеранов Афганской войны. Мемориал олицетворяет доблесть наших солдат, которые защищали интересы Родины, пусть и за ее пределами.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Символ трагедии, которая не должна повториться. 25-летие со дня открытия мемориального комплекса на «Острове слез» отметили в Минске, сообщили в...
 
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