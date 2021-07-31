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«Это рвёт душу». Чем может поразить скульптура плачущего ангела на «Острове слёз» в Минске?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Символ трагедии, которая не должна повториться. 25-летие со дня открытия мемориального комплекса на «Острове слез» отметили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 августа у уникального проекта будет юбилей. Инициаторами возведения мемориала стали семьи погибших, а также участники военных действий в Афганистане, уволенные в запас. Чтобы на строительство памятника воинам-афганцам выделили деньги, позаботился лично тогда недавно избранный Президент.
Новое поколение белорусов 31 июля почтило память героев. После той страшной войны в свинцовых гробах вернулись к матерям и женам около 800 человек, 12 пропали без вести.
Юрий Караба, председатель Совета Брестской областной организации воинов-интернационалистов:
Сегодня «Остров слез» – традиционное место встреч ветеранов Афганской войны. Мемориал олицетворяет доблесть наших солдат, которые защищали интересы Родины, пусть и за ее пределами.
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Новости Беларуси. Символ трагедии, которая не должна повториться. 25-летие со дня открытия мемориального комплекса на «Острове слез» отметили в Минске, сообщили в...
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