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Игорь Луцкий на юбилее открытия памятника воинам-интернационалистам: «Мы должны отстаивать свою память»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Символ трагедии, которая не должна повториться. 25-летие со дня открытия мемориального комплекса на «Острове слез» отметили в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
3 августа у уникального проекта будет юбилей. Инициаторами возведения мемориала стали семьи погибших, а также участники военных действий в Афганистане, уволенные в запас. Чтобы на строительство памятника воинам-афганцам выделили деньги, позаботился лично тогда недавно избранный Президент. Новое поколение белорусов 31 июля почтило память героев. После той страшной войны в свинцовых гробах вернулись к матерям и женам около 800 человек, 12 пропали без вести.
Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
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Игорь Луцкий на юбилее открытия памятника воинам-интернационалистам: «Мы должны отстаивать свою память»
Новости Беларуси. Символ трагедии, которая не должна повториться. 25-летие со дня открытия мемориального комплекса на «Острове слез» отметили в Минске, сообщили в...
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