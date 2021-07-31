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Элейн Томпсон установила олимпийский рекорд на стометровке на Играх в Токио
Источник материала: Навiны
Разыграны очередные комплекты наград на Олимпийских играх в Токио.
Финальный забег на 100 метров среди женщин завершился триумфом Ямайки (у нее весь пьедестал):
Наши соседи — поляки — завоевали золото в смешанной эстафете 4х400 м:
Напомним, сегодня первую медаль в копилку белорусской команды
На данный момент топ-5 медального зачета выглядит следующим образом:
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Разыграны очередные комплекты наград на Олимпийских играх в Токио.
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