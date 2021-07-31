ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Смолевичском районе мужчину убило током

31.07.2021 16:55 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Следователи Смолевичского района проводят проверку по факту гибели 38-летнего мужчины.

В Смолевичском районе мужчину убило током

Как сообщили в СК, днем 28 июля в деревне Лужки сельчанин очищал бассейн с помощью специального пылесоса.

«Оборудование было подключено с помощью самодельного удлинителя к электросчетчику в доме. Во время работы в розетке удлинителя перегорел провод. Мужчина дотронулся до него, чтобы починить. От поражения электрическим током житель Смолевичского района скончался на месте происшествия», — сообщили следователи.

 

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следователи Смолевичского района проводят проверку по факту гибели 38-летнего мужчины.
 
Новости дня
Новости разные
 
Житель белорусской деревни погиб при чистке бассейна
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by