Олимпийский чемпион Литвинович направит $ 8 тыс. спортивной школе

© AP / Ashley Landis









пишет Sputnik, своей победой обеспечил поддержку Витебской СДЮШОР №1, сообщили в Президентском спортивном клубе. Белорусский батутист Иван Литвинович, в субботу завоевавший золотую медаль в соревнованиях по прыжкам на батуте на Олимпийских Играх в Токио,Sputnik, своей победой обеспечил поддержку Витебской СДЮШОР №1, сообщили в Президентском спортивном клубе.





Сумма материальной помощи составит 20 тысяч белорусских рублей, что в эквиваленте составляет порядка 8 тысяч долларов.





Материальная помощь будет оказана в рамках благотворительного проекта "Олимпийский выбор" Президентского спортивного клуба, Национального олимпийского комитета и Министерства спорта и туризма по поддержке детско-юношеского спорта в нашей стране.





20-летний олимпийский чемпион выбрал для оказания поддержки витебскую СДЮШОР №1, где тренируется под руководством главного тренера национальной сборной по прыжкам на батуте Ольги Власовой.





Родным городом Ивана Литвиновича является Вилейка, но около 5 лет назад он переехал в Витебск , где и начал заниматься в спортивной школе.





Эта же спортивная школа уже получала материальную помощь 5 лет назад, когда батутист Владислав Гончаров на Олимпиаде-2016 в Рио завоевал первое белорусское олимпийское золото в этом виде спорта, он также является воспитанником СДЮШОР №1 в Витебске.





Эта благотворительная акция проходит с Олимпиады-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и II Европейские игры - 2019 в Минске

Акция "Олимпийский выбор"

Во время благотворительной акции каждый чемпион и призер Олимпийских игр из состава сборной Беларуси сможет выбрать спортивное учебное учреждение - школу или клуб, которому Президентский спортивный клуб окажет безвозмездную (спонсорскую) помощь для укрепления материально-технической базы, организации и проведения соревнований, а также участия в них.





Сумма финансовой помощи зависит от того ,какого достоинства медаль завоевал спортсмен, за первое место - Br20 тыс., за второе - Br15 тыс. и за третье - Br10 тыс.

Благотворительная акция стартовала на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Затем последовали Игры в Сочи (2014), Рио-де-Жанейро (2016), Пхенчхане (2018) и II Европейские игры - 2019 в Минске.







