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Хацкевич: «Когда люди нанимают тебя, они не имеют права лезть в твою работу и навязывать свое мнение»

31.07.2021 17:01 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский специалист раскрыл детали расставания с волгоградцами.

Хацкевич: «Когда люди нанимают тебя, они не имеют права лезть в твою работу и навязывать свое мнение»
Александр Хацкевич, fcdynamo.kiev.ua
Экс-наставник волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич рассказал о причинах, из-за которых покинул команду по ходу сезона РПЛ.

— С какими ощущениями покидали в марте Волгоград? Чувствовали, что могли оставить "Ротор" в РПЛ?

— Когда нас ушли, мы занимали тринадцатое место. Имели 4-очковый отрыв от пятнадцатого места. После нас этот отрыв умудрились ######## (растерять) — другого слова не подберу.

Знаете, глупость можно простить — человек ее делает непреднамеренно. А подлость прощать нельзя — ее делают осознанно.

— Чью подлость?

— Людей, которые были возле команды.

— С декабря по начало марта у Ротора — три победы и ничья. С чем связаны последующие 0:1 с Уралом и 0:4 с Ростовом, после которых вас уволили?

— В Екатеринбурге была ничейная игра. Понсе свой момент не реализовал, а Бикфалфи забил — после индивидуальной ошибки нашего игрока. А перед Ростовом состоялся неприятный разговор. Мне начали указывать, кого я должен ставить в состав.

Когда я сказал, что делать этого не буду, мне дали понять, что в дальнейшем у меня могут возникнуть проблемы. Через два дня после игры с Ростовом наше сотрудничество закончилось — после телефонного звонка.

Когда люди нанимают тебя, они не имеют права лезть в твою работу и навязывать свое мнение. При мне такого не будет.

Напомним, Хацкевич был отправлен в отставку с поста главного тренера Ротора 19 марта. На тот момент команда занимала 13-е место, имея в активе 18 очков.
 
 
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Белорусский специалист раскрыл детали расставания с волгоградцами.
 
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