Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Задержан водитель, скрывшийся с места смертельного ДТП в Бобруйском районе. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

В Бобруйском районе 30 июля около 21.00 на автодороге Минск - Гомель автомобиль Hyundai съехал в кювет и опрокинулся. На месте происшествия обнаружен труп женщины. Водитель в нарушение установленных правил покинул место аварии.

Сотрудники Бобруйского РОВД в ходе оперативно-разыскных мероприятий установили 44-летнего жителя Бобруйска. На момент задержания фигурант находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина неоднократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД, а в апреле этого года лишен права управления за нетрезвую езду. Кроме того, он участвовал в несанкционированных массовых мероприятиях, за что привлекался к административной ответственности.

Погибшая пассажирка, 54-летняя жительница Осиповичского района, не была пристегнута ремнем безопасности. В момент аварии ее выбросило из автомобиля.

По факту ДТП проводится проверка.-0-