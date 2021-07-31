Источник материала: UDF

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Прогноз курса белорусского рубля по отношению к корзине валют

Прогноз курса евро на рынке форекс

Прогноз курса доллара на Московской бирже

Прогноз на понедельник 2 августа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Прогноз курса рубля на неделю 2 – 6 августа Средневзвешенный курс евро увеличился на 0,5% – до 2,9741 рубля за евро.

На прошедшей неделе прогноз в отношении изменения курса доллара на Белорусской валютно-фондовой бирже оправдался: курс доллара снизился на 0,6% и составил 30 июля 2,4997 рубля за доллар.Средневзвешенный курс евро увеличился на 0,5% – до 2,9741 рубля за евро.А аналогичный курс российского рубля вырос за неделю на 0,3% – до 3,4193 белорусского рубля за 100 российских.При этом стоимость валютной корзины из доллара, евро и российского рубля увеличилась всего на 0,1%, причем в середине недели подъем был более значительным. Объем торгов валютами на бирже составил 436,2 млн. рублей против 904,6 млн. рублей на предыдущей неделе.Сокращение объемов сделок объясняется тем, налоговый период в Беларуси завершился. В то же время, почти нулевое изменение стоимости валютной корзины указывает на примерное равенство спроса и предложения валюты, которое увеличилось в конце недели.Продажа валюты в конце недели, по-видимому, активизировалась в связи с ростом инфляционных ожиданий, что заставляет людей и предприятия продавать валюту, чтобы купить товары до того, как они подорожают еще больше. Кроме того, могли вырасти доходы от продажи нефтепродуктов в связи с увеличением с 1 августа экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты, вывозимые за пределы таможенной территории ЕврАзЭС.Стимулирует продажу валюты и повышение ставок по рублевым кредитам и депозитам в связи с увеличением ставки рефинансирования Нацбанка.Он на прошедшей неделе разместил на своем сайте материалы круглого стола «Политика центральных банков в странах с формирующимся рынком в постпандемический период», который был проведен еще 11 июня 2021 года.В руководстве РБ идет дискуссия по поводу того, должен или не должен Нацбанк использовать меры по финансовой поддержке экономики страны, подобные тем, которые используют экономически развитые страны мира. Например, в США и ЕС центробанки снизили ставки по кредитам и выкупают ценные бумаги с рынка. Нацбанк ничего подобного не делает, и, судя по материалам круглого стола, делать не собирается. Более того, он повышает ставку рефинансирования, тем самым препятствуя роста экономики. При этом инфляция в Беларуси намного выше, чем в США и ЕС.Специалисты Нацбанка и приглашенные им эксперты попробовали оправдать такую позицию. Обоснование сводится, собственно, к тому, что в Нацбанке опасаются девальвации рубля и резкого роста инфляции. Все это печально для белоруской экономики и населения, но является положительным фактором для курса белорусского рубля.В начале августа он может оказаться под давлением в связи с приближением годовщины президентских выборов. Не исключено увеличение спроса на иностранную валюту со стороны некоторых физических и юридических лиц, опасающихся, как бы чего не вышло.Впрочем, возникновение серьезных проблем маловероятно, так как в последние месяцы правоохранительные органы Беларуси задержали многих представителей СМИ и общественных организаций, которые поддерживали протесты после президентских выборов. Кроме того, задержаны и руководители ряда предприятий, которые симпатизировали оппозиции.А милиция Минской области с 3 по 7 августа проведет комплекс дополнительных мероприятий, направленных на предупреждение противоправного поведения граждан.Тем не менее, беспокойство на финансовом рынке РБ может усилиться, и спрос на валюту на БВФБ на текущей неделе, скорее всего, окажется выше предложения, а стоимость валютной корзины увеличится на 0-0,5%.Курс европейской валюты на прошедшей неделе не снизился, как прогнозировалось, а вырос, причем довольно значительно. Это объяснялось не только тем, что ФРС США на заседании 28 июля сохранило сою денежную политику без изменений, но и тем, что глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил свое мнение о том, что рост темпов инфляции носит временный характер, и ФРС нет смысла спешить поднимать ставки. Кроме того, экономические данные в США вышли хуже прогноза.Все это означает, что ФРС не будет спешить со сворачиванием мер поддержки экономики, а значит, доллар может ослабеть.ФРС также объявил о проведении с 29 июля Федеральным резервным банком Нью-Йорка операций РЕПО для банков США и зарубежных центробанков. Это также ослабит доллар.Таким образом, на текущей неделе доллар вряд ли сумеет восстановиться. Если, разумеется, не произойдет нечто экстраординарное, допустим, властям Китая не удастся остановить падение фондовых индексов, и возникнет угроза глобального кризиса. То есть, можно ожидать роста курса евро еще примерно на 0-0,5%.Российский рубль укрепился на БВФБ на прошедшей неделе меньше евро, хотя он получил дополнительную поддержку против доллара в связи с повышением ключевой ставки Банком России, в связи с чем нерезиденты РФ увеличили свои вложения в облигации федерального займа.Однако существуют факторы, которые могут привести к ослаблению российского рубля. Во-первых, это кризис на фондовом рынке Китая, где происходит быстрое падение цен акций, вызванное мерами правительства в сферах образования, высоких технологий и недвижимости.Во-вторых, в России продолжается период выплаты дивидендов. В частности, в конце прошедшей недели дивиденды выплатил Газпром. В связи с этим можно ожидать роста спроса на валюту со стороны иностранных акционеров этого предприятия.Таким образом, в начале августа можно ожидать значительных колебаний курса российского рубля на Московской бирже, что будет приводить к колебаниям курсов этих валют и на БВФБ. В целом по итогам недели можно прогнозировать сохранение курса доллара на Московской бирже примерно на текущем уровне.Прогноз курса доллара по отношению к белорусскому рублюТаким образом, неделя обещает быть интересной: курс доллара на БВФБ может колебаться в значительных пределах, однако по итогам недели он вырастет только на величину до 0,5%.Во второй половине пятницы 30 июля курс доллара на Московской бирже поднялся примерно на 0,2% и достиг 73,16 рубля за доллар.Курс евро на рынке форекс при этом снизился также примерно на 0,2% – до 1,1871 доллара за евро.Такая динамика данных курсов позволяет ожидать роста курса доллара на открытии торгов на БВФБ 2 августа на доли процента.