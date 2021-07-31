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В Гомельском районе спасатели освободили ребенка, надевшего на голову пластиковое сиденье унитаза

31.07.2021 17:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Гомель /Корр. БЕЛТА/. В Гомельском районе спасатели помогли освободиться двухлетнему мальчику, застрявшему в сиденье для унитаза. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

В службу спасения 30 июля в 11.16 поступило сообщение о необходимости оказать помощь ребенку в агрогородке Красное. На месте выяснилось, что двухлетний малыш надел на голову пластиковое сиденье для унитаза и не смог самостоятельно его снять. Работники МЧС при помощи кусачек сняли сиденье.

Состояние ребенка удовлетворительное, в госпитализации он не нуждался.-0-

В Гомельском районе спасатели освободили ребенка, надевшего на голову пластиковое сиденье унитаза
Фото МЧС

 
Теги: Гомель
 
 
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В службу спасения 30 июля в 11.16 поступило сообщение о необходимости оказать помощь ребенку в агрогородке Красное. На месте выяснилось, что двухлетний малыш надел на...
 
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