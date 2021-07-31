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«Каракули» американского художника продают за миллионы долларов

31.07.2021 18:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Сай Твомбли один из самых дорогостоящих художников современности. Его картины продают за огромные деньги от 2 до 70 миллионов долларов.




Далеко не каждый обыватель сможет понять, почему богачи платят такие баснословные деньги за картины Сая Твомбли. Ведь не зная автора, их легко можно перепутать с детскими каракулями, пишет mediabrest.by. На большинстве из них нельзя узнать ни одной детали – это абсурдистские рисунки, наполненные надписями, линиями и царапинами.

Сам Сай Твомбли родился в далеком 1928 году в американском штате Виргиния. За свою жизнь он получил образование в многих почетных учреждениях, а свою первую выставку организовал 1951 году. Сай Твомбли стал третьим художником, полотно которого выставлено в Лувре на постоянной основе. В 2011 году он скончался от рака, а его полотна и сейчас стоят огромных денег.























искусство художник картины 16+

Полная версия: https://mediabrest.by/news/kultura/karakuli-amerikanskogo-hudozhnika-prodayut-za-70-tysyach-dollarov
 
 
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Сай Твомбли один из самых дорогостоящих художников современности. Его картины продают за огромные деньги от 2 до 70 миллионов долларов.
 
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