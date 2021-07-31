Жара до +32 градусов. Синоптики объявили на воскресенье желтый уровень опасности













пишет Office Life. На дорогах деформируется асфальтовое покрытие. Это может стать одной из причин ДТП. МЧС напоминает, что при жаре есть риск тепловых ударов. Также может произойти перегрев оборудования на электрических подстанциях, из-за чего вероятны отключения света,Office Life. На дорогах деформируется асфальтовое покрытие. Это может стать одной из причин ДТП.





При высокой температуре возрастает и риск природных пожаров. Кроме того, жара создает условия для распространения инфекций и паразитов.





В такую погоду рекомендуется как можно меньше находиться под прямыми солнечными лучами или же носить шляпы. Либо использовать зонтики. Нужно учитывать, что солнце наиболее активно с 12:00 до 16:00.



