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В Молодечненском районе потерявшему сознание в лесу мужчине помогли выбраться спасатели

31.07.2021 18:15 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе мужчине стало плохо в лесу, выбраться ему помогли спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня в 10.40 поступило сообщение, что мужчине стало плохо и он самостоятельно не может выйти из леса вблизи д.Селивоновка. Позже спасатели узнали, что мужчина утром ушел в лес. Он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очнувшись, мужчина сообщил по телефону 101, что не может самостоятельно выйти из леса. В 10.59 работники МЧС обнаружили его, вынесли из леса и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Мужчина доставлен в больницу.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня в 10.40 поступило сообщение, что мужчине стало плохо и он самостоятельно не может выйти из леса вблизи д.Селивоновка. Позже спасатели узнали, что мужчина...
 
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