В Молодечненском районе потерявшему сознание в лесу мужчине помогли выбраться спасатели

Источник материала: БелТА

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Молодечненском районе мужчине стало плохо в лесу, выбраться ему помогли спасатели. Об этом БЕЛТА сообщили в МЧС.

Сегодня в 10.40 поступило сообщение, что мужчине стало плохо и он самостоятельно не может выйти из леса вблизи д.Селивоновка. Позже спасатели узнали, что мужчина утром ушел в лес. Он почувствовал себя плохо и потерял сознание. Очнувшись, мужчина сообщил по телефону 101, что не может самостоятельно выйти из леса. В 10.59 работники МЧС обнаружили его, вынесли из леса и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Мужчина доставлен в больницу.-0-