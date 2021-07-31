|
«Мы гордимся тобой». Как встречали Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Исторические кадры из Токио показали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так встречают Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне.
Ваня – чемпион.
А так, вдохновившись белорусской победой, поддерживают наших олимпийцев представители самой массовой молодежной организации страны. Свое приветствие они записали на центральной площадке международного лагеря «Бе-Lа-Русь».
По-здра-вля-ем! По-здра-вля-ем! По-здра-вля-ем! Иван, Белорусский республиканский союз молодежи поздравляет тебя с первой медалью нашей страны на Олимпийских играх – 2020. Мы гордимся тобой и нашими спортсменами. Спасибо за эмоции! Вперед, Беларусь!
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Исторические кадры из Токио показали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так встречают Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне. Ваня –...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)