ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Мы гордимся тобой». Как встречали Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне

31.07.2021 18:25 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Исторические кадры из Токио показали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так встречают Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне.

«Мы гордимся тобой». Как встречали Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне

Ваня – чемпион.

А так, вдохновившись белорусской победой, поддерживают наших олимпийцев представители самой массовой молодежной организации страны. Свое приветствие они записали на центральной площадке международного лагеря «Бе-Lа-Русь».

«Мы гордимся тобой». Как встречали Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне

По-здра-вля-ем! По-здра-вля-ем! По-здра-вля-ем! Иван, Белорусский республиканский союз молодежи поздравляет тебя с первой медалью нашей страны на Олимпийских играх – 2020. Мы гордимся тобой и нашими спортсменами. Спасибо за эмоции! Вперед, Беларусь!

Читайте также:

«Надеюсь, у вас тоже всё получится». Иван Литвинович посвятил золотую медаль Олимпиады бабушке

«Равняться на нас и не бояться ничего». Эмоции тренера, команда которого принесла первое золото Беларуси в Токио

​Президент поздравил батутиста Ивана Литвиновича с золотом Олимпиады: ты доказал, что сегодня тебе нет равных

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Исторические кадры из Токио показали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так встречают Ивана Литвиновича в Олимпийской деревне. Ваня –...
 
Новости дня
Новости разные
 
Синоптики объявили на воскресенье желтый уровень опасности. Ожидается до +32 °C
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by