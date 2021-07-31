МАРТ: В Беларуси вырастут цены на маргарин













пишет moyby.com, «в целях компенсации роста импортируемых расходов» комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете Министров согласовала повышение цен на весь ассортимент маргаринов в размере, не превышающем 4,9% относительно цен на 28 февраля. Как отметили в МАРТ,moyby.com, «в целях компенсации роста импортируемых расходов» комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете Министров согласовала повышение цен на весь ассортимент маргаринов в размере, не превышающем 4,9% относительно цен на 28 февраля.





Повысить цены можно в течение 30-и дней после 29 июля.





Напомним, что за год – с июня 2020 года по июнь 2021-го – потребительские цены в Беларуси, по данным Белстата, выросли на 9,9%.