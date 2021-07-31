|
МАРТ: В Беларуси вырастут цены на маргарин
Источник материала: Партизан
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси сообщает о предстоящем росте цен на маргарин.
Как отметили в МАРТ,
Повысить цены можно в течение 30-и дней после 29 июля.
Напомним, что за год – с июня 2020 года по июнь 2021-го – потребительские цены в Беларуси, по данным Белстата, выросли на 9,9%.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси сообщает о предстоящем росте цен на маргарин.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)