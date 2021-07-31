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МАРТ: В Беларуси вырастут цены на маргарин

31.07.2021 18:53 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси сообщает о предстоящем росте цен на маргарин.




Как отметили в МАРТ, пишет moyby.com, «в целях компенсации роста импортируемых расходов» комиссия по вопросам госрегулирования ценообразования при Совете Министров согласовала повышение цен на весь ассортимент маргаринов в размере, не превышающем 4,9% относительно цен на 28 февраля.

Повысить цены можно в течение 30-и дней после 29 июля.

Напомним, что за год – с июня 2020 года по июнь 2021-го – потребительские цены в Беларуси, по данным Белстата, выросли на 9,9%.
 
 
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли Беларуси сообщает о предстоящем росте цен на маргарин.
 
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