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Природа готовится к осени? Ждать ли белорусам жары в первую неделю августа
Источник материала: СТВ
В отличие от засушливых первых июльских недель, по территории страны на неделе прошли кратковременные дожди и грозы, кое-где в утренние часы отмечался туман, рассказали в программе
Анна Самофалова, инженер-синоптик Белгидромета Минприроды:
Начиная со вторника, дождей станет меньше, температура воздуха приблизится к климатической норме. Кратковременные дожди ожидаются местами по республике, в дневные часы прогнозируются в отдельных районах грозы. Температура воздуха в ночные часы будет понижаться до +8 – +16 °C, днем ожидается +19 – +26 °C, в юго-восточных районах до +28 °C.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
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В отличие от засушливых первых июльских недель, по территории страны на неделе прошли кратковременные дожди и грозы, кое-где в утренние часы отмечался туман,...
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