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«Чтобы достичь результата, надо молотить». Фавориты уборочной гонки рассказали о слагаемых успеха
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Безусловными лидерами уборочной кампании на 31 июля являются комбайнеры из сельхозпредприятия «Кухчицы» Сергей Янучок и Виктор Жуковский, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На их счету трехтысячный намолот. Три недели назад они первыми в Беларуси убрали 1 000 тонн зерна, 22 июля установили ориентир в 2 000. Теперь взята новая планка. Этому тандему уже 18 лет. Механизаторы уверены: одним из слагаемых их успеха является умение понимать друг друга с полуслова.
Сергей Янучок, старший комбайнер ОАО «Кухчицы»:
Виктор Жуковский, комбайнер ОАО «Кухчицы»:
На утро 31 июля в Беларуси намолочено 2 миллиона 850 тысяч тонн зерна. Убрано чуть более 40 % площадей.
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Новости Беларуси. Безусловными лидерами уборочной кампании на 31 июля являются комбайнеры из сельхозпредприятия «Кухчицы» Сергей Янучок и Виктор Жуковский,...
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