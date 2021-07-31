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Григорий Азарёнок – Светлане Тихановской: «Ты жива осталась только благодаря белорусским спецслужбам»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Печеньки в подарок беглой кухарке уже стали мемом в интернете. Однако сама история американских печенек совсем несмешная, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Юлия Алексеюк, СТВ:
Григорий Азаренок, СТВ:
Оскорблять женщин в нашей культуре не принято. Но эта особь давно в лучших традициях западной толерастии стала третьим полом. Поэтому заслужила услышать правду о себе. Тихановская, ты мразь. Я видел тебя, жалкое чучело, в Минске на митингах. Тогда ты была всего лишь смешным ничтожеством. Но надо отдать должное – ты растешь, ты стала самой настоящей мразью.
Григорий Азаренок:
Светлана Тихановская:
Григорий Азаренок:
Будь ты проклят, Порошенко, и твои дети до седьмого колена. Будь ты проклят, Порошенко!
Каждый день гибнут люди, каждый день.
Жить уже нельзя так, просто нельзя. Помогите, кто может. Помогите нам, сколько можно...
Посмотрите, вот это все, что это творится, что?
Я жрать хочу. Я пенсию уже седьмой месяц не получаю.
Очень боимся, в подвалах сидим.
Без оружия их убивать. Я клянусь, […], что я его […] четвертовать, сына его буду.
Украінці, що ж ви робите, ви ж бачите, що нас вбивають.
Скажите, за что? Что мы вам сделали? У вас что, жизнь забрали и землю?
11 дней мы никуда не выходили, воды нельзя попить, хлеба никто не ел. Это две недели сидеть взаперти.
Где эта власть, которая там сидит, бесстыжая. И я должна кричать «Слава Украине»? За что? За то, что я всю жизнь проработала, платила налоги и теперь сижу в подвале. И дети маленькие гибнут, руки, ноги отрывает. А я буду кричать «Слава Украине»?
Григорий Азаренок:
Она вместе со своей камарильей ползает по кабинетам и умоляет не давать Беларуси миллиард долларов на борьбу с ковидом. Ты знаешь, мразь, что кто-то сейчас лежит на ИВЛ, а вчера кто-то похоронил родную мать, отца, сына или мужа, пока ты слизывала крошки с туфель Байдена. Знаешь что, ты аккуратно. В таком прогибе ты и шею сломать можешь, а там лечить очень-очень дорого.
Григорий Азаренок:
Но ты не просто крыса, ты еще и лживая крыса. Спустя год ты вдруг начала рассказывать, как ты уехала из страны под угрозами. Не стыдно, чучело? Ты жива осталась только благодаря белорусским спецслужбам. Но мне интересно, ты реально себя умной считаешь? Слушай, корова с усиками, ты же прекрасно понимаешь, что все, что происходило год назад, фиксировалось. Ты действительно настаиваешь на своей версии? Ну-ну. Подожди немножко, обломаем рога, коза бодливая.
Григорий Азаренок:
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Григорий Азарёнок – Светлане Тихановской: «Ты жива осталась только благодаря белорусским спецслужбам»
Новости Беларуси. Печеньки в подарок беглой кухарке уже стали мемом в интернете. Однако сама история американских печенек совсем несмешная, сообщили в программе...
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