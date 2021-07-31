"Все пройдет, пройдет и это". Родные политзаключенных Алеся Беляцкого и Валентина Стефановича получили первые известия от них









Алеся Беляцкого и заместителя председателя Валентина Стефановича получили первые известия из "Володарки". От Владимира по-прежнему нет писем. Рассказываем, что весновцы пишут из СИЗО-1. Суть претензий властей правозащитникам непонятна, следствие всеми способами скрывают от общества. Жены председателя лишенного аккредитации Правозащитного центра "Весна"и заместителя председателяпервые известия из "Володарки". От Владимира по-прежнему нет писем. Рассказываем, что весновцы пишут из СИЗО-1.





Как рассказала Наталья Пинчук, 29 июля она получила первое известие от мужа. Однако первое письмо от Алеся было под номером три, что означает, что другие два не дошли до нее. По словам Натальи, письмо касалось только бытовых вопросов. Алесь рассказал, что уже взял из библиотеки книгу. Как отмечает Наталья, известие от мужа было очень коротким, что для него очень нехарактерно: во время заключения в 2011-2014 годах он писал большие тексты.





По словам Алины Стефанович, Валентин прислал на свободу три письма: жене, родителям и сестре. Он пишет, что в СИЗО №1 его перевели 17 июля. Вот, что пишет Валентин в своем первом письме на волю жене Алине:





"Я знаю, что происходит в последние дни в нашей стране. Наш арест является понятным явлением в этой ситуации.





Я настраиваюсь на очень длинную разлуку со свободным миром, но все равно надеюсь на лучшее.





Все пройдет, пройдет и это, и мы снова будем вместе".





А вот, как рассказывают родные Владимира Лабковича, вестей от него все еще нет. Правозащитники за решеткой уже 17 дней.





За решеткой находятся семь правозащитников "Весны". Пишите нашим коллегам и коллежанкам письма солидарности:





Алесь Беляцкий (СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского. 2)

Валентин Стефанович (СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2)

Владимир Лабкович (СИЗО-1, 220030, г. Минск, Володарского, 2)

Леонид Судаленко (СИЗО-3, 246003, г. Гомель, Книжная, 1а)

Татьяна Ласица (СИЗО-3, 246003, г. Гомель, Книжная, 1а)

Марфа Рабкова (СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2)

Андрей Чапюк (СИЗО-1, 220030, г. Минск, ул. Володарского, 2)