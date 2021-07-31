Не санкции, а упрощение визового режима: готов ли Запад признать Беларусь своей?

пишет ex-press.by. Такой подход политический аналитик Павел Усов считает неконструктивным. США не стоит ограничиваться санкциями, формируя отношение на белорусском векторе,ex-press.by. Такой подход политический аналитиксчитает неконструктивным.





“Вместе с политикой санкций должна быть некоторая сбалансированная позитивная политика. И это касается не только США, но и Запада как такового”, — говорит Усов.





Санкции имеют в долгосрочной перспективе эффект и раздражают Лукашенко, признаёт аналитик. Однако необходима и конструктивная повестка, которая говорила бы белорусам о том, что Запад не изолируется от них.





Аналитик полагает, что США могли бы сделать шаги навстречу Беларуси в визовом вопросе. Это могло бы быть связано с уменьшением стоимости визы и упрощением процедуры получения визы. Такой шаг показал бы открытость США. Европа также могла бы в одностороннем режиме ввести тот визовый режим, который существует, к примеру, с Украиной.





Это был бы сильный сигнал к тому, что США и Европа рассматривают Беларусь как часть западной цивилизации, а не как буфер, считает Усов.





Можно ли считать, что встреча Джо Байдена и Светланы Тихановской говорит о том, что Беларусь попала в сферу интересов США? Стоит ли рассчитывать на помощь России в разрешении политического кризиса?





“На первых этапах психология протеста, если бы они активизировались и не ждали помощи из Москвы, могла бы быть совсем другой. На первом этапе это не были геополитические протесты, они были направлены только против Лукашенко. Когда я спрашивал на первых этапах, кто, если не Лукашенко, говорили: неважно, хоть Путин. Трансформация произошла в период самой революции в 2020 году”, — считает Усов.