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Не санкции, а упрощение визового режима: готов ли Запад признать Беларусь своей?

31.07.2021 19:25 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Достаточно ли санкций, чтобы США и Европа показали белорусам, что считают их частью западной цивилизации?

Не санкции, а упрощение визового режима: готов ли Запад признать Беларусь своей?
США не стоит ограничиваться санкциями, формируя отношение на белорусском векторе, пишет ex-press.by. Такой подход политический аналитик Павел Усов считает неконструктивным.

“Вместе с политикой санкций должна быть некоторая сбалансированная позитивная политика. И это касается не только США, но и Запада как такового”, — говорит Усов.

Санкции имеют в долгосрочной перспективе эффект и раздражают Лукашенко, признаёт аналитик. Однако необходима и конструктивная повестка, которая говорила бы белорусам о том, что Запад не изолируется от них.

Аналитик полагает, что США могли бы сделать шаги навстречу Беларуси в визовом вопросе. Это могло бы быть связано с уменьшением стоимости визы и упрощением процедуры получения визы. Такой шаг показал бы открытость США. Европа также могла бы в одностороннем режиме ввести тот визовый режим, который существует, к примеру, с Украиной.

Это был бы сильный сигнал к тому, что США и Европа рассматривают Беларусь как часть западной цивилизации, а не как буфер, считает Усов.

Можно ли считать, что встреча Джо Байдена и Светланы Тихановской говорит о том, что Беларусь попала в сферу интересов США? Стоит ли рассчитывать на помощь России в разрешении политического кризиса?

“На первых этапах психология протеста, если бы они активизировались и не ждали помощи из Москвы, могла бы быть совсем другой. На первом этапе это не были геополитические протесты, они были направлены только против Лукашенко. Когда я спрашивал на первых этапах, кто, если не Лукашенко, говорили: неважно, хоть Путин. Трансформация произошла в период самой революции в 2020 году”, — считает Усов.
 
 
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Достаточно ли санкций, чтобы США и Европа показали белорусам, что считают их частью западной цивилизации?
 
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