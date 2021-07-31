«Ваня показал то, что никто не смог». Директор и тренер Литвиновича о его выступлении в Токио

пишет mlyn.by. При нас общается с гостренером нацкоманды по прыжкам на батуте Еленой Павлюченковой. — Звонили и знакомые, и из Министерства, и еще с десяток пропущенных звонков – не успел всем ответить, — говорит Сергей Гатаулин,mlyn.by. При нас общается с гостренером нацкоманды по прыжкам на батуте Еленой Павлюченковой.





— Благодаря их усилиям, у нас есть все, чтобы готовить батутистов. До этого помогала бывшая гостренер Ирина Гребнева. Тут же (в школе. — Прим. Авт.) раньше старье было. Если бы не она, может, так и прыгали бы на «железяках» 82-го года. Первое первенство по прыжкам на батуте у нас состоялось в 2008 году. Гребнева приехала, завязалось партнерство. Первый батут подарили на 50-летие школы. Мы сложили, как запас, и смотрели на него. Тогда было положено начало развития прыжкам на батуте. Потом передали маты. В школе был отличный тренер, талантливые спортсмены, но без базы — это как на «Жигулях» участвовать в гонках «Феррари». Если бы не та поддержка, Ваня не вышел бы в нашей школе на такой уровень. Власова (главный тренер нацкоманды Беларуси по прыжкам на батуте. — Прим. Авт.) посмотрела уровень Ивана: высота, талант, подготовка, и мы передали ей Ваню мастером спорта, — рассказал Сергей Гатаулин.





Первые шаги Ивана Литвиновича в спорте помнит его тренер Петр Зайцев. Будущее белорусского спорта готовит почти 60 лет. Начинал тренером по акробатике, потому что прыжков на батуте как чистого вида спорта тогда не было. А когда появился, первый тренер сказал молодому Зайцеву: «Трудись!».













— Ваня — нормальный пацан был. Его мама лет в пять в зал привела. Как и все дети, красивый, быстрый мальчик. Позже уже я разглядел задатки к спорту. Развивали потихоньку и развили, — вспоминает Петр Зайцев. — За ним еще в школьные годы гонялись, тогда уже было, на что смотреть, и можно было с ним работать: сложность, элементы, связки хорошие.





Радостную весть с Олимпиады с Петром Зайцевым разделила его дочь.





— Скажу честно: я хотел, чтобы он выступил хорошо по своим силам, показал, к чему готов, не лег и не выпрыгнул. Судьи оценят. Оценили — золото! Были у нас потенциальные батутисты: Таня Мамай, Сапегин, Артимович. Иван стал первым, кто взял золото, и второй человек из города за всю историю, кто участвовал в Олимпийский играх (первым в ОИ из Вилейки участвовал легкоатлет Владислав Сапея, участник Игр в 1968 году в Мехико. — Прим. Авт.), — улыбается Петр Зайцев.





— Ваня обошел всех, — добавляет заместитель директора СДЮШОР Виктория Погудо. — Его соперник из Китая Дунь Дунь — давно на международных стартах и был на пьедестале. Он еще на чемпионате мира конкурировал с Гончаровым, а Ваня тогда седьмым стал. Сейчас Ваня обыграл его. Оценка судей состояла из техники, времени полета и перемещению по батуту. У Вани была самая сложная комбинация на Олимпиаде, ее никто на Играх не продемонстрировал. Ольга Власова до Игр сказала — идем ва-банк. Ваня невероятный. Выступал последним, что крайне сложно: соперник из Китая рассчитывал, что его никто не догонит, а Иван в этот момент понимал, что надо выйти и сделать. Сделал! — сказала Виктория Погудо.





Петру Зайцеву вручают цветы со словами: «Благодаря Вам, имя Ивана Литвиновича отныне прописано золотыми буквами в национальном спорте страны».





Связаться с мамой Ивана нам не удалось. В СДЮШОР рассказали, что Татьяна Литвинович сейчас на отдыхе в Египте.





— Мама очень волновалась за Ваню и уехала из страны еще до начала Игр. С утра мы поздравили ее с победой сына. Пока она на связь не выходила. Возможно, переживает эмоции счастья, — уточнили в спортшколе.